Samsun'da kaçak kazı yapan şahıs gözaltına alındı
Samsun'un Atakum ilçesinde bir evin bahçesinde yapılan devriye sonucu yaklaşık 3 metrelik çukurda kaçak kazı yapıldığı tespit edildi. Ekipler, bahçede ele geçirilen kazı malzemeleri ile birlikte ev sahibini gözaltına aldı.
Samsun Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, suç ve suçlulukla mücadele kapsamında yürüttüğü devriye faaliyeti sırasında bir bağ evinin bahçesinde kazılmış çukuru fark etti. Alanda inceleme yapan ekipler, yaklaşık 3 metre derinliğindeki çukurda kaçak kazı yapıldığını tespit etti.
EVİN SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI
Bahçenin kazı alanında yapılan aramada 3 vantilatör, 3 gaz maskesi, kürek, elektrik tesisatı, 2 projektör ve değişik ebatlarda matkap ucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan evin sahibi Y.K.T. (34), jandarmaya götürüldü.