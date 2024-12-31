Samsun'da Kaçak İçki Operasyonu: 17 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi
Samsun'un Yakakent ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 70 yaşındaki M.K.'nin evinde 17 litre etil alkol bulundu. Şüpheliye kaçak içki üretimi ve satışı iddiasıyla adli işlem başlatıldı.
Samsun'un Yakakent ilçesinde 17 litre etil alkol ele geçirildi.
İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, M.K'nin (70) ikametinde etil alkol bulunduğu ihbarı üzerine operasyon gerçekleştirdi.
İkamette yapılan aramada 17 litre etil alkol ele geçirildi.
Şüpheli hakkında kaçak içki ürettiği sattığı iddiasıyla adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Necmi Sarıbaş - Güncel