Samsun'da kaçak içki operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Samsun'un Alaçam ilçesinde düzenlenen kaçak içki operasyonunda, 64 yaşındaki bir şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 20 litre etil alkol ve çeşitli içki yapım malzemeleri ele geçirildi.

Samsun'un Alaçam ilçesinde düzenlenen kaçak içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak içki üretiminin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda ekipler, şüpheli C.T.T'ye (64) ait ikamette arama yaptı.

Yapılan aramada 20 litre etil alkol, içki yapımında kullanılan kit, aroma ve çeşitli malzemelerin yanı sıra 19 litre el yapımı alkollü içecek ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
500

