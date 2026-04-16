Samsun'da 60 litre etil alkol ele geçirildi
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde, yapılan operasyonda 60 litre kaçak etil alkol ele geçirildi. Gözaltına alınan 65 yaşındaki İ.A., emniyetteki işlemleri için götürüldü.
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde 60 litre etil alkol ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak içki ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, İ.A.'nın (65) adresine düzenlediği operasyonda 60 litre etil alkol ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Erkut Kargın