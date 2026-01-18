Haberler

Alaçam'da jandarma trafik ekiplerinden sürücülere eğitim

Alaçam'da jandarma trafik ekiplerinden sürücülere eğitim
Güncelleme:
Samsun'un Alaçam ilçesinde jandarma trafik ekipleri, sürücülere emniyet kemeri kullanımı ve güvenli sürüş konularında eğitim vererek trafik kazalarının önlenmesine yönelik bilgilendirme yaptı.

Samsun'un Alaçam ilçesinde jandarma trafik ekipleri tarafından sürücülere yönelik eğitim gerçekleştirildi.

Yukarısoğukçam Mahallesi'nde yapılan eğitimde sürücülere emniyet kemeri kullanımı, hız limitleri, kış şartlarında güvenli sürüş ve trafik kazalarının önlenmesi konularında bilgilendirme yapıldı.

Jandarma trafik ekipleri, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla bilgilendirme faaliyetlerinin sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak: AA / Samet Atasoy - Güncel
