Samsun'da İzinsiz Kazı Yapan 3 Şüpheli Suçüstü Yakalandı

Samsun'un Ayvacık ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, izinsiz kazı yapan üç şüpheli yakalandı. Olayla ilgili olarak malzemelere el konuldu ve şüpheliler gözaltına alındı.

Samsun'un Ayvacık ilçesinde izinsiz kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı.

Ayvacık Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda M.Ç. (47), M.A. (47) ve S.A. (33) izinsiz kazı yaparken yakalandı.

Kazıda kullanılan malzemelere el konulurken 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA
