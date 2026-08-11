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Samsun'da Kamyon İstinat Duvarına Çarptı, Devrildi

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Samsun'un Atakum ilçesinde istinat duvarına çarpan kamyon devrildi.

Samsun'un Atakum ilçesinde istinat duvarına çarpan kamyon devrildi.

İ.Y. (53) idaresindeki kamyon, Alaçam Caddesi'nde kavşakta dönüş yaptığı sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki istinat duvarına çarparak devrildi.

Kazada yaralanan olmazken kamyon ve istinat duvarında hasar oluştu.

Kaza nedeniyle bölgede güvenlik önlemi alındı.

Yolun trafiğe açık olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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