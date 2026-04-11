Samsun'da sanal medyada terör propagandası yapan 2 şüpheli gözaltına alındı

Samsun'da sanal medyada terör propagandası yapan 2 şüpheli gözaltına alındı
Samsun'un Bafra ilçesindeki bir inşaatta çalışan 2 kişi, sanal medya üzerinden canlı yayında terör propagandası yaparken jandarma tarafından gözaltına alındı.

SAMSUN'un Bafra ilçesinde çalıştıkları inşaatta, sanal medya üzerinden açtıkları canlı yayında terör propagandası yaptığı belirtilen 2 şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, Bafra ilçesindeki bir inşaatta meydana geldi. İddiaya göre, ilçedeki bir inşaatta işçi olarak çalışan M.S.Ş. (20) ile N.Y.'nin (19) sanal medya üzerinden canlı yayın açarak terör propagandası yaptı. Canlı yayını izleyen kullanıcıların tepkileri üzerine yayın yapan kişiler, terör propagandası yapmaya devam etti. Sanal medyada kısa sürede yayılan görüntüler üzerine kullanıcılar, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'nün sanal medya hesaplarını etiketleyerek yetkililere bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışma kapsamında yayını gerçekleştirdiği öne sürülen şüphelileri, çalıştıkları inşaatta gözaltına aldı.

Şüphelilerin, jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
