Samsun'da "İngilizce eğitim" temalı forum düzenlendi

Samsun Üniversitesi, British Council, The Open Universitesi ve Oxford Universitesi işbirliğiyle "Quality in English Medium Instruction Forum - A Decade of Progress and the Road Ahead" başlıklı uluslararası forum gerçekleştirildi.

Samsun Üniversitesi Ballıca Kampüsü'nde iki gün sürecek forum, 2015 yılında British Council tarafından yayımlanan "The State of English in Higher Education in Turkey" raporunun onuncu yılı kapsamında düzenlendi.

Forumda, yükseköğretimde İngilizce ile öğretim alanında Türkiye'de ve dünyada yaşanan dönüşüm ele alınıyor.

Forumun açılışında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın ve British Council Türkiye Direktörü Denise Waddingham İngilizce olarak konuşma yaptı.

Daha sonra forumun açılış konferansında Oxford Üniversitesinden Prof. Dr. Ernesto Macaro sunum gerçekleştirdi.

ÖSYM Başkanı Ersoy, açılışın ardından gazetecilere, forumun eğitim dili olarak İngilizce'nin kalitesinin artırılması amacıyla düzenlendiğini söyledi.

ÖSYM olarak İngilizce'nin eğitim dilindeki yaygınlığının farkında olduklarına işaret eden Ersoy, bugüne kadar tek beceri ölçen sınavlar yaptıklarını, bu yıl itibarıyla adını farklı bir sınav yöntemini hayata geçirdiklerini aktardı.

Ersoy, 14 yıllık bir rüyayı hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Bundan sonra Türkiye'de ÖSYM tarafından üretilen, 4 beceriyi ölçen bir sınavımız var. Adına 'ETEP' dedik. Bu sene bu sınavı temmuz ve kasım ayında gerçekleştirdik. Hedefimiz önümüzdeki sene bu sınavı dört kere yapmak. Nihai hedefimiz her ay bu sınavı icra etmek. Şu anda bu sınavımızı dört merkezde yapıyoruz Türkiye'de, İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana'da 5 bin kapasiteyle." dedi.

YÖK ve diğer yetkililerle yaptıkları görüşme sonucunda her üniversitede bir sınav merkezi açarak Türkiye'de her ile, her üniversiteye bu sınavı yaygınlaştıracaklarını dile getiren Ersoy, "Türkiye'de kelebek etkisi yapıp ilkokul, ortaokul, lise, üniversitedeki dil eğitimine büyük katkıda bulunacağını düşünüyoruz. Yüksek öğretimdeki hocalarımızla ders verme yeterliliği, dış misyonlarımızda bakanlıklarımızın sınavları kullanması anlamında ÖSYM olarak büyük hizmet edeceğimizi düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Bunun yanı sıra yabancılar için Türkçe sınavını da dört beceri olarak hayata geçireceklerini anlatan Ersoy, şöyle devam etti:

"Onunla ilgili de tüm çalışmalarımız tamamlandı. 2026 yılının başlarında inşallah YÖK Başkanı'mızın da destekleriyle dört beceri Türkçe sınavını da hayata geçireceğiz. Ölçüm ve değerlendirme alanında herhangi bir dilin dört beceri olarak sınavının yapılmasının temelini oluşturuyoruz. ÖSYM olarak İngilizce'den sonra en fazla yaptığımız Arapça'ya dönük sınav. Onun da çalışmalarını başlatıyoruz. Dolayısıyla herhangi bir dilde insan kaynağı, akademik kaynak ve diğer kaynaklar yeterli olduğu zaman onun dört becerili sınavını yapacağız. Tek hedefimiz dil öğretimine ÖSYM olarak ciddi katkıda bulunmak."

Ersoy, sınav güvenliği bakımından ÖSYM'nin uluslararası bir kurum olduğunu vurgulayarak, "Sınav güvenliğinin en üst üste olduğu kurum biziz. Yaygınlık, kapsam anlamında da uluslararası ölçekte bir kurum olduğumuz için bu tip uluslararası etkinliklere sürekli katılıyoruz." diye konuştu.

Türkiye'de okullarda 12 yıl İngilizce eğitim verildiğini ancak öğrencilerin bu kadar eğitim aldığı halde konuşamamasının gündeme geldiğine dikkati çeken Ersoy, "Dolayısıyla 4 beceri ölçen sınavlarla beraber hem üniversite hem ilkokul, ortaokul, lise düzeyinde öğrencilerin daha nitelikli öğrenimine katkıda bulunacağımızı düşünüyoruz. Konuşma, yazma, anlama, dinleme becerilerini ölçeceğiz." açıklamasında bulundu.

Sınavlarda yapay zeka kullanımı

Ersoy, bir gazetecinin ÖSYM olarak yapay zeka yardımıyla soru oluşturma ile ilgili sorusu üzerine şöyle konuştu:

"Ona başladık biz zaten. Yaptığımız Yabancı Dil Sınavı'nda yapay zeka tanımlı hazırlanmış soruları sorduk. Geçerlilik ve güvenlik anlamında tam not aldı sınav soruları. Bunu artırarak devam edeceğiz. Sadece dil sınavlarında kalmayacağız. Her yıl 60 ila 70 arasında sınav yapıyoruz. Bunun beraberinde 25-30 civarında yerleştirme yapıyoruz. Sınavlarda soru havuzu denilen ciddi bir problemimiz var. Soru havuzunu artırma anlamında yapay zekayı aktif şekilde kullanacağız. Tabii uzun soluklu bir süreç, bugünden yarına olacak bir süreç değil ama bununla ilgili projemiz başladı. Çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde sonuca da ulaşacağız. Çünkü her hafta dil sınavı yapmak istiyoruz. On binlerce insanı aynı anda sınav yapma derdimiz var. Dolayısıyla değerlendirmelerde de hem yapay zekayı hem de bir değerlendirici kullanıp daha hızlı cevap vereceğimiz sınavlar yapacağız."

Foruma Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, Samsun Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adem Soruç ile akademisyenler ile öğrenciler katıldı.