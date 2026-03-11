Haberler

İnternetten ikinci el far almak isterken 240 bin TL dolandırıldı

Güncelleme:
Samsun'un Atakum ilçesinde, 64 yaşındaki T.T., sanal medya üzerinden ikinci el far almak isterken dolandırıcılar tarafından 240 bin 245 lira dolandırıldığını iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Atakum ilçesinde yaşayan 2 çocuk babası T.T., sanal medya üzerinden ikinci el far almak adına alışveriş yapmak için satıcıyla iletişim kurdu. 5 bin 500 lira karşılığında dolandırıcıyla anlaşan T.T., IBAN yöntemiyle parayı gönderdi. Dolandırıcı, daha sonra 'Bireysel ödeme yapmışsınız ticari ödeme yapmanız gerekiyordu paranızı geri gönderiyorum' deyip, bankanın telefon uygulamasındaki 'Ödeme iste' bölümünden T.T.'yi çeşitli yalanlar da söyleyerek toplamda 240 bin 245 lira dolandırıldı. Parayı geri aldığını zannederek aslında para gönderen T.T. dolandırıldığını fark edince savcılığa suç duyurusunda bulundu. T.T. ifadesinde, "Satıcıyla 5 bin 500 lira karşılığında anlaştık. Parayı IBAN yoluyla gönderdim. Bana, bireysel ödeme yaptığımı, ticari ödeme yapmam gerektiğini ve ilk yatırdığım miktarı geri göndereceklerini söylediler. Ben IBAN yöntemiyle 3 kez 5 bin 500 lira havale yaptım. Sonra beni bankadan aradıklarını söyleyerek, tarafıma 'aktivasyon şifresi' göndereceklerini belirttiler. Bu sayede, bana çokça kez işlem yaptırdılar, ne yapmam gerektiğini söylediler, miktar yazdırdılar ve 240 bin 245 lira dolandırılmış oldum. Beni dolandıran kişi veya kişilerden şikayetçiyim" dedi.

