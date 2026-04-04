Samsun'da trafik kazalarında 2 kişi yaralandı
Samsun'un Canik ilçesinde meydana gelen iki trafik kazasında 2 kişi yaralandı. İlk kaza, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu gerçekleşti. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. İkinci kazada da iki otomobil hasar gördü. Ayrıca kazalar nedeniyle Samsun-Ordu kara yolunda yoğunluk yaşandı.
Atatürk Bulvarı'nda Z.S. idaresindeki 55 AJU 87 plakalı hafif ticari araç ile T.K. yönetimindeki 07 AEV 139 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, hafif ticari araçta bulunan A.S. ve T.S. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen 05 RY 170 plakalı otomobil ile 55 BAT 77 plakalı otomobilin de Atatürk Bulvarı'nda çarpışması sonucu araçlarda hasar meydana geldi.
Kazalar nedeniyle Samsun- Ordu kara yolunda yoğunluk oluştu. Kazaya karışan araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.