Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Samsun'un Terme ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Y.Ç. yönetimindeki 55 AJS 854 plakalı otomobil, Kargucak mevkisinde karşı yönden gelen Y.E. idaresindeki 55 KE 218 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücülerden Y.Ç ile otomobilde bulunan S.Ç. ve R.Ç. yaralandı.
Yaralılar ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Elif Yazıcı - Güncel