Samsun'da aranan 2 firari hükümlü yakalandı
Samsun'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan, yasa dışı bahis, dolandırıcılık, uyuşturucu ve hırsızlık suçlarından aranan iki firari hükümlü, polis operasyonuyla yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Samsun'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekiplerince, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Kentte belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, "yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve uyuşturucu madde kullanmak " suçlarından 16 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan B.Ö. ile "hırsızlık" suçundan 9 yıl 7 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.K. yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Recep Bilek