Samsun'da Huzur Operasyonu: 6 Silah Ele Geçirildi
Samsun'un Terme ilçesinde yapılan huzur operasyonunda, 6 farklı adrese baskın düzenlendi ve 6 silah ile çok sayıda mermi ele geçirildi. Operasyon kapsamında 8 şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.
Samsun'un Terme ilçesinde gerçekleştirilen huzur operasyonunda 6 silah ele geçirildi.
Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, 6 farklı adrese baskın düzenledi.
Adreslerdeki aramada 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 3 ruhsatsız tüfek, 428 tabanca fişeği, 24 tüfek kartuşu ile 2 kurusıkı fişeği bulundu.
Operasyon kapsamında 8 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapıldı.