Samsun'da Horoz Dövüşü Operasyonu: 15 Kişiye İşlem Yapıldı

Samsun'da Horoz Dövüşü Operasyonu: 15 Kişiye İşlem Yapıldı
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Samsun'un Tekkeköy ilçesinde horoz dövüşü düzenleyenlere yönelik operasyonda 15 kişiye adli işlem yapıldı. 10 şüpheli yakalandı, 5 şüpheli ise kamera görüntülerinden tespit edilerek cezalandırıldı. Toplamda 129 bin 458 lira idari para cezası uygulandı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde horoz dövüşü yaptıranlara yönelik operasyonda 15 kişiye işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ile Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde, ilçede horoz dövüşü düzenlendiğinin tespit edilmesi üzerine çalışma başlatıldı.

Ekiplerin düzenlediği operasyonda, 10 şüpheli yakalandı, 5 şüpheli de kamera görüntülerinden tespit edildi. Şüphelilerden 9'u hakkında "hayvanları koruma kanununa muhalefet ve kumar oynamaya imkan sağlamak" ile "Hayvanları koruma kanununa muhalefet ve kumar oynamaya imkan sağlamak" suçlarından adli işlem yapıldı, toplamda 129 bin 458 lira idari para cezası uygulandı.

Olay yerinde bulunan 17 horoz yediemine teslim edildi.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel
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