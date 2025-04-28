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Samsun'da Heyelan Sonrası Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Samsun'da Heyelan Sonrası Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Samsun'un Canik ilçesinde meydana gelen toprak kayması sonrası başlatılan arama kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Olayda bir kişi kurtarıldı, diğer kayıplar için çalışmalar sürüyor.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Samsun'da meydana gelen heyelana ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Samsun Canik ilçemizde bu akşam 23.20 sıralarında bir benzin istasyonunun olduğu yerde toprak kayması meydana gelmiştir. Toprak kayması sırasında oto yıkamada bulunan bir aracın göçük altında kaldığı anlaşılmıştır. Olay yerine hızla AFAD'dan 2 araç ve 7 personel ile birlikte Emniyet, 112 Sağlık, İtfaiye, Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edilmiştir. Arama kurtarma çalışmaları sonucu ilk belirlemelere göre göçük altında kalan Ç.K. bilinci açık şekilde kurtarılmıştır. Eşi A.K. ve 2 çocuğumuzu kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Valimiz olay yerindedir. Vatandaşımızı ve yavrularımızı sağ salim kurtarmak için çalışmalarımız devam etmektedir" ifadelerine yer verdi.

ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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