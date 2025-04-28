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Samsun'da Heyelan: Baba ve İki Çocuk Hayatını Kaybetti

Samsun'da Heyelan: Baba ve İki Çocuk Hayatını Kaybetti
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Samsun Valisi Orhan Tavlı, meydana gelen heyelanda bir babanın ve iki çocuğunun yaşamını yitirdiğini açıkladı. Olayda ailenin annesi hastaneye sevk edildi.

VALİ TAVLI: BABA VE 2 YAVRUMUZU KAYBETTİK

Samsun Valisi Orhan Tavlı heyelanın meydana geldiği olay yerinde açıklamalarda bulunarak, baba ve 2 çocuğunun yaşamını yitirdiğini söyledi. Vali Tavlı, "Çok büyük geçmiş olsun. Akaryakıt istasyonunda ailemiz araçlarını yıkarken göçük meydana geliyor. Ailemizde 4 kişi mevcut. Annemizi hastaneye sevk ettik, ayaklarında kırıklar var. Göçük altında hiçbir vatandaşımız yok. Hastaneden aldığımız bilgilere göre anne ameliyata alındı. Maalesef baba ve 2 yavrumuzu kaybettik. Allah rahmet eylesin. Allah acil şifalar versin. Ailelerimiz Samsun'dan" dedi.

Emre ÖNCEL/ SAMSUN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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