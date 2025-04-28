Samsun'da Heyelan: 1 Yaralı

(SAMSUN) - Samsun- Ordu kara yolunun kenarında, bir alışveriş merkezine yakın konumda bulunan bir akaryakıt istasyonunun araç yıkama bölümüne, dağdan kopan toprak kütlesi ve büyük kaya parçaları düştü. Yapılan çalışmalar sonucunda 1 kişi yaralı şekilde enkaz altından çıkarıldı.

Alınan bilgilere göre, Samsun-Ordu kara yolunun kenarında, bir alışveriş merkezine yakın konumda bulunan bir akaryakıt istasyonunun araç yıkama bölümüne, dağdan kopan toprak kütlesi ve büyük kaya parçaları düştü. İlk değerlendirmelere göre, heyelan sırasında bazı kişilerin toprak altında kaldığı belirlendi.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve arama-kurtarma ekibi sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda 1 kişi yaralı şekilde enkaz altından çıkarıldı. Yaralı kişi, ambulansla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Toprak altında kaldığı tahmin edilen diğer kişilere ulaşmak amacıyla bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Heyelan sebebiyle Samsun-Ordu yolunda ulaşımda da aksamalar yaşandığı bildirildi.