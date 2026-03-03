Samsun'da Kayıp Kadın İçin Arama Çalışması

Samsun'un Atakum ilçesinde, hakkında kayıp ihbarı yapılan kadın için arama çalışması başlatıldı.

Mevlana Mahallesi Abdullah Gül Bulvarı'nda S.K. (61), kızı C.K'nin (35) akşam saatlerinde evden ayrıldıktan sonra dönmediğini belirterek kayıp ihbarında bulundu.

Bir vatandaş, C.K'ye ait telefon ve çantayı bularak Şehit Recep Tokur Polis Merkezi'ne bıraktı.

Cep telefonu incelemesinde son olarak Çobanlı İskelesi'nde fotoğraf çekildiği tespit edilen C.K. için bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Atakum Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile çarşı ve mahalle bekçileri, iskele ve çevresinde arama çalışması başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı kurbağa adamlar ise tekneyle denizden arama çalışmasına katıldı.

Ekipler, iskeledeki güvenlik kameralarını da incelemeye aldı.