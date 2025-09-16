Haberler

Samsun'da Gümrük Kaçağı Tütün Ürünleri Operasyonu

Samsun'da Gümrük Kaçağı Tütün Ürünleri Operasyonu
Güncelleme:
Samsun'da gümrük kaçağı tütün ürünleri ticareti yaptığı belirlenen bir şüpheli gözaltına alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, yapılan operasyonda 200 gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirdi.

Samsun'da gümrük kaçağı tütün ürünleri ticareti yaptığı belirlenen 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İlkadım ilçesinde kaçak tütün ürünleri ticareti yapan 1 şüpheli takibe alındı.

Belirlenen adreste yapılan aramada, piyasaya sürülmek üzere hazırlanan 200 gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 1 zanlı, emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
