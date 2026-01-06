Samsun'da gök taşının düşme anı kamerada

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde, atmosfere giren gök taşı, gökyüzünü aydınlattı. Meteorun düşme anı kameralara yansıdı.

Olay, 2 Ocak'ta saat 23.19'da Çarşamba ilçesi Ovacık Mahallesi'nde meydana geldi. Atmosfere giren gök taşının oluşturduğu parlak ışık, çıplak gözle net olarak görüldü. Gökyüzünde kısa süreli ışık hüzmesi oluşturan meteorun düşme anı yöre halkında heyecana neden oldu. O anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.