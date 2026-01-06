Haberler

Samsun'da gök taşının düşme anı kamerada

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir gök taşının atmosfere girmesiyle oluşan parlak ışık halkasında, yerel halk heyecanlandı. Düşme anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde, atmosfere giren gök taşı, gökyüzünü aydınlattı. Meteorun düşme anı kameralara yansıdı.

Olay, 2 Ocak'ta saat 23.19'da Çarşamba ilçesi Ovacık Mahallesi'nde meydana geldi. Atmosfere giren gök taşının oluşturduğu parlak ışık, çıplak gözle net olarak görüldü. Gökyüzünde kısa süreli ışık hüzmesi oluşturan meteorun düşme anı yöre halkında heyecana neden oldu. O anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
