Samsun'da gıda denetimleri; 285 işletmeye toplam 23 milyon TL ceza

SAMSUN İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, gıda denetimlerine ilişkin "2025 yılında bugüne kadar 22 bin 500 denetim faaliyeti gerçekleştirildi. Bu denetimlerde 2 bin 500 civarında numune alımı gerçekleştirdik. 285 iş yeri hakkında idari yaptırım uyguladık. Toplamda 23 milyon TL civarında bir cezai işlem uygulandı" dedi.

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü talimatıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların yılbaşı döneminde güvenilir, sağlıklı ve mevzuata uygun gıdaya ulaşmasını sağlamak için gıda denetimleri gerçekleştirdi. Yılbaşı döneminde tüketimi artan ve risk taşıyan ürün grupları başta olmak üzere kırmızı ve beyaz et ürünleri, pastacılık ve unlu mamuller, çikolata, şekerleme ve kuruyemişler, alkollü ve alkolsüz içecekler ve toplu tüketim yerleri denetlendi. Denetimlerde asgari teknik ve hijyenik şartlar başta olmak üzere, ürünlerin son tüketim tarihleri, soğuk zincirin korunup korunmadığı, etiket bilgileri ve tüketiciyi yanıltıcı unsurlar, izlenebilir ve kayıt onay belgeleri ayrıntılı bir şekilde kontrol edildi.

'ÜRÜNLERDE ETİKET KONTROLÜ YAPIYORLAR'

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, "Gıda güvenliğinin sağlanması ve tüketici sağlığının korunması bakanlığımızın önemli görev ve sorumlulukları arasında yer almaktadır. Yaklaşan yılbaşı nedeniyle de bazı ürün gruplarında satışlar, arz artmıştır. Ürün arzının yoğunlaştığı tüketim yerlerinde, satış yerlerinde denetim faaliyetlerimiz yoğun olarak devam etmektedir. Bir işletmeye girdiğimizde denetçi arkadaşlarımız öncelikli olarak orada teknik ve hijyenik şartların yeterli olup olmadığının kontrolünü yapıyorlar. Daha sonra ürünlerde etiket kontrolü yapıyorlar. Son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satışına müsaade etmiyoruz. Bunun yanında özellikle hijyen şartları var mı yok mu; bu kontrol ediliyor. Kayıt onay işletmesi belgeleri kontrol ediliyor. Bu şekilde işletmelerde denetim faaliyetlerimiz devam ediyor" diye konuştu.

'NUMUNELERDEN BİR KISMI UYGUNSUZ SONUÇLANDI'

Yılmaz, "Yılbaşının yaklaşmasıyla beraber aralık ayı içerisinde bu denetim faaliyetlerimizi daha da yoğunlaştırmış durumdayız. 2025 yılında bugüne kadar 22 bin 500 denetim faaliyeti gerçekleştirildi. Bu denetimler il genelinde görevli, ilçe müdürlüklerimizde ve il müdürlüklerimizde görevli 188 denetçi personelimiz tarafından gerçekleştiriliyor. Bu denetimlerde 2 bin 500 civarında numune alımı gerçekleştirdik. Bu numunelerden bir kısmı uygunsuz sonuçlandı. Uygunsuz sonuçlanan numune sonuçlarına göre veya işletmelerde teknik ve hijyenik şartlardaki gördüğümüz uygunsuzluklara göre de 285 iş yeri hakkında idari yaptırım uyguladık. Toplamda 23 milyon TL civarında bir cezai işlem uygulandı" dedi.