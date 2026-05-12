Samsun Kuş Cenneti'nde bisiklet turu düzenlendi

Samsun'da Gençlik Haftası kutlamaları kapsamında, 19 Mayıs ilçesindeki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde bisiklet turu yapıldı.

İlkadım Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Fazıl Kadı Gençlik Merkezi, 19 Mayıs İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile 19 Mayıs Gençlik Merkezi iş birliğinde düzenlenen programda gönüllü gençler bir araya geldi.

Kuş Cenneti tur alanı girişinden başlayan ve 4 kilometrelik parkuru kapsayan etkinlikte gençler, doğayla iç içe pedal çevirdi. Etkinlik için belediyeye ait bisikletler gençlere ücretsiz olarak tahsis edilirken, sürüş sırasında oluşabilecek aksaklıklara karşı bir tur aracı da alanda hazır bulunduruldu.

Fazıl Kadı Gençlik Merkezi Müdürü Nazım Arslan, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, "Gençlik Haftası'nın coşkusunu doğayla iç içe spor yaparak kutlamak istedik. Amacımız gençlerimize hem spor alışkanlığı kazandırmak hem de şehrimizin doğal güzelliklerini yerinde tanıtmak." ifadelerini kullandı.

Gönüllü gençlerin katılımıyla gerçekleştirilen bisiklet turuna Bilge Pedallar ve Yeşilay temsilcileri de katıldı.