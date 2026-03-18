Samsun'da "Gençler Ecdadı Unutmadı" temalı anma programı düzenlendi

Samsun'un Bafra ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla "Gençler Ecdadı Unutmadı" temalı anma programı düzenlendi.

Bafra Gençlik Merkezi tarafından organize edilen program kapsamında genç gönüllüler ve Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Bafra Yurt Müdürlüğünde kalan üniversite öğrencileri, Bafra Garnizon Şehitliği'ni ziyaret etti.

Şehitlikte düzenlenen törende Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi.

Ardından Bafra Gençlik Merkezi Çok Amaçlı Salon'da devam eden programda, öğrenciler tarafından şiir dinletisi gerçekleştirildi, Çanakkale türküleri seslendirildi.

Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, tüm şehitleri rahmet ve minnetle anarak, gençlere milli ve manevi değerleri aşılamayı hedeflediklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Emre Dilek
Pezeşkiyan, İstihbarat Bakanının öldüğünü doğruladı

İran'da Laricani'nin şoku atlatılamadan bir büyük kayıp daha
Aslan tur peşinde! İşte Liverpool-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

İşte tarihi maçın muhtemel 11'leri
Akın Gürlek'ten Özgür Özel'e: Oraya niye uğradın, açıkla

Akın Gürlek'ten Özgür Özel'e: Oraya niye uğradın, açıkla
ABD-İsrail saldırılarında Tahran'daki tarihi Sadabad Sarayı zarar gördü

Saldırılarda isabet aldı! Tarihi saray bu hale geldi
Milli yıldızın yerine istiyorlar! Orkun Kökçü'ye dev talip

Dünya devi peşine düştü
2050 yılında dünyaya hükmedecek ülkeler: İşte ilk 5'teki tek Müslüman ülke

2050 yılında dünyaya hükmedecek ülkeler: İşte ilk 5'teki tek Müslüman ülke
CHP'de bayramlaşma programı belli oldu

CHP'de bayramlaşma programı belli oldu! Bir parti ile görüşülmeyecek