Samsun'da genç gönüllülerden köy okuluna ziyaret

Samsun'un Bafra ilçesinde, Gençlik Merkezi ve Milli Piyango Yurt Müdürlüğü gönüllü gençleri, Dede Dağı Şehit İsa Kurt İlkokulunda "Merkezim Her Yerde" faaliyeti düzenleyerek öğrencilere keyifli bir gün yaşattı.

Bafra Gençlik Merkezi ile Milli Piyango Yurt Müdürlüğünde kalan üniversiteli öğrencilerden oluşan gönüllü gruplar, köy okulunda anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. Faaliyet kapsamında, ilkokul öğrencileri için müzik eşliğinde parkur oyunları, yüz boyama, zeka oyunları ve labirent oyunu gibi çeşitli eğlenceli aktiviteler düzenlendi.

Etkinliğin sonunda, ilkokul öğrencilerine Gençlik Merkezi'nin daha önce düzenlediği "YKS Kalem Seti Toplama" etkinliğinde toplanan kalem setleri hediye edildi.

Faaliyet, Gençlik Merkezi gençlik liderleri ve gönüllüleri ile Yurt Müdürlüğü eğitim sorumlusu ve yurt öğrencilerinin işbirliğiyle hayata geçirildi.

Milli Piyango Yurt Müdürü Muhammet Emin Albayrak, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, "Geleceğin üniversitelileri olacak çocukları ile üniversiteli öğrencilerimizi bir araya getirerek gönül köprüsü kurduk." dedi.

Bafra Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan ise, "Merkezim Her Yerde Faaliyeti ile köy okullarımızdaki çocuklarımızı Gençlik Merkezimizin imkanlarıyla buluşturup onların yüzünde oluşturduğumuz tebessüm bizim ilham kaynağımız oluyor" diye konuştu.

Erdoğan, etkinliğe katılan tüm genç gönüllülere teşekkürlerini iletti.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
