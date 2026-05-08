Samsun'da çocuklar geleneksel oyunlarla eğlendi

Güncelleme:
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği, Samsun'un Salıpazarı ilçesinde, öğrencilerin unutulmaya yüz tutmuş oyunları oynayarak eğlendiği bir etkinlik oldu. Şenlikte tombik, yakan top gibi oyunların yanı sıra voleybol ve atletizm gibi sportif faaliyetler de gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nca çocukları ekrandan uzak tutmak için Samsun'un Salıpazarı ilçesinde Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği düzenlendi.

İlçenin İmam Hatip Ortaokulu ve Yavaşbey Ortaokulu'nda düzenlenen şenlikte, öğrenciler, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel oyunları ile eğlendi.

Fiziksel aktivitelerini de geliştirme fırsatı bulan öğrenciler, tombik, yakan top, mendil kapmaca ve yumurta taşıma gibi oyunlarda yarıştı.

Şenlikte voleybol ve atletizm gibi sportif faaliyetler de gerçekleştirildi. Öğrenciler takım ruhunu sahaya yansıtırken, dostluk ve dayanışma duygularını da pekiştirdi.

Kaynak: AA / Sait Kuzu
