Samsun'da Gazze'ye Destek İçin Kermes Düzenlendi

Samsun'da Havza Makbule Yusuf Ölçer Ortaokulu'nda Gazze'ye destek amacıyla kermes düzenlendi.

Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) Projesi kapsamında velilerinin desteğiyle düzenlenen kermes, ilgi gördü.

Kermesten elde edilen 26 bin 500 lira, Gazze'ye yardım yapılması amacıyla bağışlandı.

Okul müdürü Erkut Ercan, Gazze halkının acılarını paylaşmak ve artan insani ihtiyaçlarına destek olmak amacıyla kermes düzenlendiğini belirterek, "Kermesten elde edilen para ilgili yardım hesabına yatırıldı. Kermesimize destek veren tüm velilerimize, öğrencilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ederim." dedi.