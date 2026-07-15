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Gazilerden 15 Temmuz anma çadırına ziyaret

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Samsun'da gaziler, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Çadırı"na ziyarette bulundu.

Samsun'da gaziler, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Çadırı"na ziyarette bulundu.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şube Başkanı Ahmet Diril, Valilik koordinesinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca İstiklal Meydanı'na kurulan anma çadırında misafir defterini imzaladı.

Diril ve gaziler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürü Ebu Bekir Ayrancı eşliğinde çadırda Dijital Gösterim Merkezi'ni gezdi.

Burada "Hafıza", "İrade" ve "Zafer" alanları videolarını izleyen gaziler, şehitlerin isimleri ve fotoğraflarının yer aldığı alanları inceledi.

Diril, AA muhabirine, şanlı Türk bayrağının rengini şehitlerin kanından aldığını söyledi.

Şehit ve gazilerin Türkiye'nin temel taşlarını oluşturduğunu belirten Diril, çadırda, vatan toprakları için 15 Temmuz'da hain darbe girişiminin kahramanları olan değerli insanların hayat hikayelerini ve geçmişte bıraktıkları izleri seyrettiklerini kaydetti.

Hatıra fotoğrafı çektiren gaziler, daha sonra çadırdan ayrıldı.

Öte yandan, çadır 20 Temmuz'a kadar ziyarete açık kalacak.

Kaynak: AA / Recep Bilek
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