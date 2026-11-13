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Samsun'da fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheli adliyeye sevk edildi

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Samsun'da düzenlenen eş zamanlı fuhuş operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi; aramalarda dijital materyallere el konuldu.

SAMSUN'da düzenlenen eş zamanlı fuhuş operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'Fuhşa teşvik ve aracılık' suçlarını işlediği tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma yürüttü. Eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 18 şüpheliyi yakaladı. Aramalarda dijital materyallere el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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