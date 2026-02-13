Haberler

Samsun'da fuhuş operasyonunda 9 zanlı yakalandı

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen iki ayrı fuhuş operasyonunda toplamda 9 şüpheli gözaltına alındı. Masaj salonlarında yapılan denetimlerde, masözlerin para karşılığı fuhuş yaptıkları tespit edildi.

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen iki fuhuş operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri, Atakum ilçesindeki iki masaj salonuna operasyon düzenledi.

İşletmede denetim yapan ekipler, masöz olarak çalışan S.A'nın para karşılığı fuhuş yaptığını tespit etti.

Operasyonda S.A. ile F.Ç, A.A. ve B.K. ile iş yeri sahibi T.A. gözaltına alındı.

Bir başka işletmeyi de denetleyen ekipler, masöz olarak çalışan ve para karşılığı fuhuş yapan Y.Y. ile A.T.T. ve N.T.C. ile iş yeri sahibi M.M.T'yi de gözaltına aldı.

Şüphelilerden S.A, F.Ç, A.A, B.K, Y.Y, A.T.T. ve N.T.C. ifadelerinin ardından haklarında işlem yapılarak serbest bırakıldı.

İş yeri sahipleri T.A. ile M.M.T. hakkında ise "fuhşa teşvik, aracılık, yer ve imkan sağlama" suçlarından adli işlem başlatıldı.

