Alaçam'da fırtına mezarlıkta hasara neden oldu

Samsun'un Alaçam ilçesindeki mezarlıkta kuvvetli rüzgar nedeniyle 9 ağaç devrildi ve bazı mezarların üst yapılarına zarar verdi. Belediyenin ekipleri hasar tespiti için çalışmalara başladı.

Samsun'un Alaçam ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle mezarlıkta hasar oluştu.

Alparslan Mahallesi'nde bulunan Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehir Mezarlığı'nda etkili olan olumsuz hava koşulları sonucu ekonomik ömrünü tamamladığı belirtilen 9 ağaç devrildi.

Devrilen ağaçların çevredeki bazı mezarların üst yapılarına zarar verdiği bildirildi. Olayın ardından hasar tespit çalışmalarının başlatıldığı, zarar gören mezar taşlarının belediye ekiplerince onarılacağı öğrenildi.

Öte yandan mezarlıkta daha önce aydınlatma, temizlik ve çevre düzenleme çalışmaları yapıldığı belirtildi. Bu kapsamda mezar içi aydınlatma için 12 metre uzunluğunda 2 poligon direk dikildiği, her direkte 4 150 watt projektör bulunduğu, 35 oturma bankının yenilendiği, biriken dip çökeltilerin temizlendiği ve 80 yeni ağaç dikildiği kaydedildi.

Yetkililer, olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA / Samet Atasoy - Güncel
500

