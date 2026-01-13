Haberler

Samsun'da 13 yıldan fazla kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Samsun'da, hakkında 13 yıl 7 ay 10 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü M.M.A, Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Samsun'da hakkında kesinleşmiş 13 yıl 7 ay 10 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan hükümlü ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde kullanmak, kasten adam öldürme, tutuklu ve hükümlünün kaçması ile bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçlarından 13 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.M.A'yı (30) belirlenen adreste yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
