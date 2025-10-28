Samsun'da Firari Hükümlü Yakalandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde 15 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlü, uyuşturucu suçlarından aranıyordu ve teslim edildi.
Samsun'un İlkadım ilçesinde hakkında 15 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmada, "Kullanılmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçlarından 15 yıl 5 ay hapis cezası ile arandığı belirlenen kişi yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından Samsun Kapalı İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel