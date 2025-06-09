Samsun'da Firari Hükümlü Yakalandı
Bafra ilçesinde 'kasten öldürme' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan S.T. (22) saklandığı yerde yakalanarak cezaevine gönderildi.
Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda ekipler, "kasten öldürme" suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü S.T. (22), saklandığı adreste yakalandı.
Gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel