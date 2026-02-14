19 Mayıs ilçesinde fındık budama eğitimi verildi

Samsun'un 19 ilçesinde fındık yetiştiriciliğinde yeni teknikler ve budama yöntemleriyle ilgili toplantı düzenlendi.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde 19 Mayıs İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Kösedik Mahallesi'nde düzenlenen toplantıya Kaymakam Haluk Şimşek, İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, kurum amirleri ve fındık yetiştiricileri katıldı.

Yılmaz, konuşmasında, fındıkta budamanın önemine dikkati çekerek, verim artışının yalnızca budamayla sınırlı olmadığını, doğru bitki besleme, hastalık ve zararlılarla etkin mücadele ile teknik uygulamaların birlikte yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ümit Serdar ise bahçede uygulamalı budama eğitimi verdi.

Program sonunda çiftçilere kahverengi kokarca mücadelesi ve tarım sigortaları hakkında da bilgilendirme yapıldı.