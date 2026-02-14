Haberler

19 Mayıs ilçesinde fındık budama eğitimi verildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un 19 ilçesinde fındık yetiştiriciliğinde yeni teknikler ve budama yöntemleriyle ilgili toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya katılan uzmanlar, budama ile verim artışının yanı sıra bitki besleme ve zararlılarla mücadelenin önemini vurguladı.

Samsun'un 19 ilçesinde fındık yetiştiriciliğinde yeni teknikler ve budama yöntemleriyle ilgili toplantı düzenlendi.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde 19 Mayıs İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Kösedik Mahallesi'nde düzenlenen toplantıya Kaymakam Haluk Şimşek, İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, kurum amirleri ve fındık yetiştiricileri katıldı.

Yılmaz, konuşmasında, fındıkta budamanın önemine dikkati çekerek, verim artışının yalnızca budamayla sınırlı olmadığını, doğru bitki besleme, hastalık ve zararlılarla etkin mücadele ile teknik uygulamaların birlikte yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ümit Serdar ise bahçede uygulamalı budama eğitimi verdi.

Program sonunda çiftçilere kahverengi kokarca mücadelesi ve tarım sigortaları hakkında da bilgilendirme yapıldı.

Kaynak: AA / Aydın Dama - Güncel
Saadet Partisi lideri Arıkan'dan Haberler.com canlı yayınında açıklamalar

Saadet Partisi lideri Arıkan, canlı yayında gündemi değerlendiriyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sağanak yağış tarımı alt üst etti! Binlerce dönüm arazi sular altında

Sağanak yağış tarımı alt üst etti! Binlerce dönüm arazi sular altında
Feci son! Tartıştığı kızın kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi

Feci son! Tartıştığı kızını kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi
Bakan Gürlek'ten 'İBB duruşmaları TRT'den yayınlansın' çağrılarına yanıt

Gürlek'ten "İBB duruşmaları TRT'den yayınlansın" çağrılarına net yanıt
Teknik direktörü yolladılar! 1. Lig ekibi, Volkan Demirel ile temasa geçti

Teknik direktörü yolladılar! Volkan Demirel'i göreve getiriyorlar
Sağanak yağış tarımı alt üst etti! Binlerce dönüm arazi sular altında

Sağanak yağış tarımı alt üst etti! Binlerce dönüm arazi sular altında
Sadettin Saran'dan Kerem'e özel ilgi

Maç öncesine damga vuran anlar!
6 gollü nefes kesen düello! Sivasspor galibiyeti 90+6'da kaçırdı

6 gollü nefes kesen düelloda 90+6'da inanılmaz son