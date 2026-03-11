Samsun'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Atakum ilçesinde FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan bir kişi, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.
Samsun'un Atakum ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hüküm giyen kişi saklandığı adreste yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör suçlarından arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, bu çerçevede FETÖ kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü saklandığı adreste yakaladı.
Hükümlü, adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Recep Bilek