Samsun'da FETÖ'den aranan hükümlü yakalandı
Samsun'da düzenlenen operasyonda FETÖ'den aranan hükümlü, saklandığı çatı katında yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan FETÖ hükümlülerinin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Samsun'da düzenlenen operasyonda FETÖ'den aranan hükümlü, saklandığı çatı katında yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan FETÖ hükümlülerinin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda silahlı terör örgütü FETÖ'ye üye olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.İ'nin bir evde saklandığının belirlenmesi üzerine adrese operasyon düzenlendi.
Ekipler, evin çatı katında oluşturulan özel bölmede saklanan N.İ'yi yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.