Haberler

Samsun'da 4 aracın karıştığı kaza; 1 ölü, 3 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Canik ilçesinde meydana gelen 4 araçlı kazada TIR şoförü Allaberdi Hojakov yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SAMSUN'un Canik ilçesinde 4 aracın karıştığı kazada TIR şoförü Allaberdi Hojakov hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Canik ilçesi Çevre Yolu İşgem Kavşağı'nda meydana geldi. Allaberdi Hojakov'un kontrolündeki 6465-AGJ yabancı plakalı TIR ile A.K.'nin kullandığı 55 AST 613 plakalı otomobil çarpıştı. Kontrolünü kaybeden TIR, karşı şeride geçip E.A.'nın kullandığı 17 AAP 069 plakalı ve F.A.'nın kontrolündeki 51 AEZ 572 plakalı araca çarptı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, TIR şoförü Hojakov'un hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan A.K., E.A. ile 17 AAP 069 plakalı araçta yolcu olarak bulunan T.S., sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Emre ÖNCEL/SAMSUN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Uyuşturucu soruşturmasında yeni ifade! Söyledikleri Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş'i zora sokacak

Bu ikisiyle şişe çevirmece oynayan kadından mide bulandıran sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İBB kreşindeki skandal iddiaya Bakan Göktaş'tan sert tepki

Kreşteki skandalla ilgili bir detayı ilk kez açıkladı
Türk futbolseverleri kızdıran kare

Türk futbolseverleri kızdıran kare
Yılmaz Güney'i topa tutan Savcı Yavuz Engin, iki sanatçıyı göklere çıkardı

Yılmaz Güney'i topa tutan savcı, iki sanatçıyı göklere çıkardı
Fenerbahçe ile anılması yetti! Marmoush, 5 dakikada bu sezon bir ilki başardı

Fenerbahçe ile anılması yetti! 5 dakikada bu sezon bir ilki başardı
İBB kreşindeki skandal iddiaya Bakan Göktaş'tan sert tepki

Kreşteki skandalla ilgili bir detayı ilk kez açıkladı
Belçika'da yapay zeka şoku: Kral'ın sesi ve yüzüyle büyük vurgun girişimi

Ülke bu olayı konuşuyor! Dolandırıcılık ağı saraya kadar uzandı
İki ünlü futbolcu birbirlerinin eski eşleriyle evlendi

İki ünlü futbolcu birbirlerinin eski eşleriyle evlendi