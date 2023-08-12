Samsun'da fabrika çatısında çalışırken düşen işçi hayatını kaybetti

Samsun'un Alaçam ilçesinde bir fabrikanın çatısında çalışırken düşen işçi hayatını kaybetti. Nurettin Yay (43), bakım onarım işleri yaptığı 9 metre yükseklikteki çatıdan kontrolünü kaybederek zemine düştü. İlk müdahalenin ardından ambulansla Alaçam Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yay, kurtarılamadı. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.