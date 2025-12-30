50 bin liralık televizyon çalan 2 şüpheliye gözaltı

SAMSUN'un Atakum ilçesinde, pencerenin camını kırıp girdikleri evden 50 bin lira değerinde televizyon çalan 2 şüpheli, yakalanıp gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 20 Aralık'ta Atakum ilçesi İncesu Yalı Mahallesi'ndeki evden 50 bin lira değerindeki televizyonun çalınması ihbarı üzerine çalışma yürüttü. İncelemelerde, şüphelilerin pencerenin camını kırarak içeri girdikleri tespit edildi. Güvenlik kamerası araştırmasında ise şüphelilerin D.A. (27) ile N.G.N.E. (31) isimli kadın oldukları belirlendi. Şüpheliler, Atakum ilçesindeki sokakta dün yakalanıp, gözaltına alındı. Televizyon ise henüz bulunamadı.

D.A.'nın pencerenin camını kırarken elini kestiği de belirtildi. Bu arada D.A.'nın 'Evden hırsızlık', 'İş yerinden hırsızlık' ve 'Dolandırıcılık' gibi suçlardan 10, N.G.N.E.'nin ise 'Kasten yaralama', 'Tehdit' ve 'Hakaret' gibi suçlardan 7 suç kaydı olduğu belirtildi.