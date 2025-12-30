Haberler

50 bin liralık televizyon çalan 2 şüpheliye gözaltı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Atakum ilçesinde 50 bin lira değerinde televizyon çalan iki şüpheli, güvenlik kamerası kayıtları sayesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden biri pencere camını kırarken elini yaraladı.

SAMSUN'un Atakum ilçesinde, pencerenin camını kırıp girdikleri evden 50 bin lira değerinde televizyon çalan 2 şüpheli, yakalanıp gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 20 Aralık'ta Atakum ilçesi İncesu Yalı Mahallesi'ndeki evden 50 bin lira değerindeki televizyonun çalınması ihbarı üzerine çalışma yürüttü. İncelemelerde, şüphelilerin pencerenin camını kırarak içeri girdikleri tespit edildi. Güvenlik kamerası araştırmasında ise şüphelilerin D.A. (27) ile N.G.N.E. (31) isimli kadın oldukları belirlendi. Şüpheliler, Atakum ilçesindeki sokakta dün yakalanıp, gözaltına alındı. Televizyon ise henüz bulunamadı.

D.A.'nın pencerenin camını kırarken elini kestiği de belirtildi. Bu arada D.A.'nın 'Evden hırsızlık', 'İş yerinden hırsızlık' ve 'Dolandırıcılık' gibi suçlardan 10, N.G.N.E.'nin ise 'Kasten yaralama', 'Tehdit' ve 'Hakaret' gibi suçlardan 7 suç kaydı olduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Öcalan'dan SDG mesajı: 10 Mart Mutabakatı'nın uygulanması süreci rahatlatacak ve hızlandıracaktır

Sürenin dolmasına 2 gün kala Öcalan'dan SDG'ye kritik çağrı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 110 şüpheli yakalandı

Şafak vakti peş peşe baskınlar! Onlarca kişi yakalandı
Premier Lig ekipleri Galatasaray'ın yıldızı için sıraya girdi

Premier Lig ekipleri Galatasaray'ın yıldızı için sıraya girdi
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci dönemi sona eriyor

O da Beşiktaş'a gidiyor
Sergen Yalçın'ın 'Güle güle' dediği iki ismin ayrılık için bir şartı var

"Güle güle" dediği iki ismin ayrılık için bir şartı var
İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 110 şüpheli yakalandı

Şafak vakti peş peşe baskınlar! Onlarca kişi yakalandı
Türk otomotiv devi üretime ara veriyor

İşçiler eylem yapmıştı! Türk otomotiv devi üretime ara veriyor
Diyarbakır'daki kadın cinayetinin detayları kan dondurdu: Eşini öldürdü, tanık olan çocuklarını kaçırdı

Diyarbakır'daki kadın cinayetinin detayları kan dondurdu