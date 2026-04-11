Haberler

Samsun'da evde çıkan yangında 1 kişi öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Yakakent ilçesinde yalnız yaşayan 80 yaşındaki Hediye Öztürk'e ait evde çıkan yangında, yaşlı kadın hayatını kaybetti. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi.

Karaaba Mahallesi'nde yalnız yaşayan Hediye Öztürk'e (80) ait tek katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangının ardından evde yapılan incelemede, Öztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.

Olay yerine gelen Yakakent Belediye Başkanı Şerafettin Aydoğdu, Öztürk'ün yakınlarına başsağlığı diledi.

Kaynak: AA / Necmi Sarıbaş
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

