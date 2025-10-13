Haberler

Samsun'da Eski Kayınbiraderini Vurarak Öldüren Kemal Kılıç Tutuklandı

Güncelleme:
Bafra ilçesinde Kemal Kılıç, eski kayınbiraderi Mustafa Özocak'ı tabancayla vurarak öldürdü. Olay sonrası ifadesinde çocuklarının kendisine yönelik tehditler nedeniyle öfkelendiğini belirtti. Kılıç tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TUTUKLANDI

Samsun'un Bafra ilçesinde, eski kayınbiraderi Mustafa Özocak'ı (32) tabancayla vurarak öldüren Kemal Kılıç, jandarmadaki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında Bafra Adliyesi'ne getirildi. Kılıç ifadesinde, çocuklarının, 'Dayımız bize sürekli seni vuracağını söylüyor' dediklerini, bu sözler üzerine öfkelendiğini söyledi. Kılıç, tutuklanarak Bafra T tipi cezaevinde gönderildi.

Haber-Kamera: Emre ŞAHİNOL / BAFRA (Samsun), DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
