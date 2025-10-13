Samsun'da Eski Kayınbiraderini Vurarak Öldüren Kemal Kılıç Tutuklandı
Bafra ilçesinde Kemal Kılıç, eski kayınbiraderi Mustafa Özocak'ı tabancayla vurarak öldürdü. Olay sonrası ifadesinde çocuklarının kendisine yönelik tehditler nedeniyle öfkelendiğini belirtti. Kılıç tutuklanarak cezaevine gönderildi.
TUTUKLANDI
Samsun'un Bafra ilçesinde, eski kayınbiraderi Mustafa Özocak'ı (32) tabancayla vurarak öldüren Kemal Kılıç, jandarmadaki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında Bafra Adliyesi'ne getirildi. Kılıç ifadesinde, çocuklarının, 'Dayımız bize sürekli seni vuracağını söylüyor' dediklerini, bu sözler üzerine öfkelendiğini söyledi. Kılıç, tutuklanarak Bafra T tipi cezaevinde gönderildi.
