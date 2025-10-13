Samsun'da Eski Kayınbiraderini Vurarak Öldüren Kemal Kılıç Tutuklandı

TUTUKLANDI

Samsun'un Bafra ilçesinde, eski kayınbiraderi Mustafa Özocak'ı (32) tabancayla vurarak öldüren Kemal Kılıç, jandarmadaki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında Bafra Adliyesi'ne getirildi. Kılıç ifadesinde, çocuklarının, 'Dayımız bize sürekli seni vuracağını söylüyor' dediklerini, bu sözler üzerine öfkelendiğini söyledi. Kılıç, tutuklanarak Bafra T tipi cezaevinde gönderildi.

Haber-Kamera: Emre ŞAHİNOL / BAFRA (Samsun), DHA