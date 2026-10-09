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Samsun'da eşiyle ilişki iddiasıyla kadını darbeden 3 kız kardeş gözaltına alındı

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Samsun'da eşiyle ilişki iddiasıyla kadını darbeden 3 kız kardeş gözaltına alındı
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Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kadın ve 2 kız kardeşi, eşiyle ilişki yaşadığını öne sürdüğü kadını darbettikleri iddiasıyla gözaltına alındı. Darp anları KGYS kamerasına yansırken, yaralanan kadının burnunun kırıldığı ve 3 kardeşin adliyeye sevk edildiği belirtildi.

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde eşiyle ilişki yaşadığını öne sürdüğü M.M.'yi (36) darbeden E.G. (29) isimli kadın ile 2 kız kardeşi gözaltına alındı. Darp anları KGYS kamerasına yansıdı.

Olay, 7 Ekim'de saat 19.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi 56'lar Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, E.G. isimli kadın, eşiyle ilişki yaşadığını öne sürdüğü M.M.'yi cadde üzerinde kız kardeşleri E.A. (27) ve E.A. (23) ile birlikte tekme yumruk darbetti. Durumu gören çevredekiler ile bu sırada yoldan geçerken duran belediye otobüsündeki yolcular kavgaya müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan M.M., sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. M.M.'nin burnunun kırıldığı, kolunda ve başında yaralanmalar olduğu bildirildi. M.M.'nin daha önce E.G.'ye karşı uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi. Darp anları KGYS kamerasına yansıdı.

'TEKMELENDİM VE YUMRUKLANDIM'

Tedavisi sonrası ifade veren 1 çocuk annesi ve eşinden boşanmış olan M.M., "Arkadaşım ile 5 yaşındaki kızım M.M. ile alışveriş merkezinden çıkıp 56'lar Caddesi'ne geçtik. Kafede oturduktan bir süre sonra çıktık. V.G.'ye ait olan araç yanımda yavaşladı. Kızımı kendi aracıma bindireceğim esnada bir kadın beni yere çekti. 3 kadın beni yere yatırarak kafama tekme ve yumruk attı. Vuranlardan biri E.A. diğeri ise E.G. isimli kadınlardı. Tekmelendim ve yumruklandım. E.A.'nın bıçak çektiğini gördüm. Arkadaşım o sırada kızımı koruyordu. Sonrasında belediye otobüsü durdu ve içinden inenler kadınları uzaklaştırdı" dedi.

ŞÜPHELİLER SUÇLAMALARI REDDETTİ

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, tespit ettiği 3 şüpheliyi de gözaltına aldı. E.G. ifadesinde, "M.M.'nin ben evliyken eşimle yaklaşık 8 aylık ilişkisi olmasından dolayı tanıyorum. E.A. ve E.A. benim kız kardeşlerim olurlar. Bugün eşimi olaydan önce karakoldan almaya gittik. Sonrasında 56'lar Caddesi'ne geçtik. Kız kardeşlerim, 'Biz kahve içeceğiz siz eve geçin' dediler. Eşim arabasını park ettiğinden onu almaya gitti. Bu sırada kavga sesleri duydum. Merak edip baktığımda husumetli olduğum M.M. ile kardeşlerimi gördüm. Kardeşlerimin herhangi birine vurduğunu görmedim" dedi.

E.A. ise "Ben kimseye vurmadım ve hakarette bulunmadım. Belirgin bir yaralanmam da olmadı. Kavga sesini duyunca E.G. ablam yanımıza geldi. Ayırmaya çalıştı. Eniştem bizi bekliyordu. Orada arabaya bindik ve ayrıldık. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

Diğer şüpheli E.A. da "Ben kimseye vurmadım. Sadece kendimi savundum. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Ablam E.G.'nin elinde bıçak yoktu" diye konuştu.

V.G.'NİN BEKAR OLDUĞUNU SÖYLEDİĞİ İDDİASI

Bu arada, E.G.'nin eşi V.G.'nin seyahat acentesi olduğu, M.M. ile burada tanışıp, kendisine bekar olduğunu söylediği ve ilişkilerinin bu şekilde başladığı öne sürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 kardeş, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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