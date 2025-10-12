Samsun'da Eşini Kaynar Su ile Yaralayan Koca Gözaltına Alındı
Samsun'un İlkadım ilçesinde F.A. isimli koca, kaynar suyla eşini yaraladı. Olay, mutfakta gerçekleşen bir tartışma sırasında meydana geldi. Eşi C.A. gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Unkapanı Mahallesi'nde F.A. (43) ile eşi C.A. (44) arasında mutfakta tartışma çıktı.
Tartışma sırasında C.A. ocakta kaynayan çaydanlığa vurdu. Çaydanlıktan sıçrayan su F.A'nın vücudunda yanık oluşturdu.
İhbar üzerine C.A. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel