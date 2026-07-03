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Samsun'da Motosiklet Elektrikli Bisiklete Çarptı: 1 Ölü

Samsun'da Motosiklet Elektrikli Bisiklete Çarptı: 1 Ölü
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Samsun'un Atakum ilçesinde motosikletin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü belediye işçisi Hanife Demirci (63) hayatını kaybetti. Motokurye S.S. ise yaralandı.

SAMSUN'un Atakum ilçesinde motosikletin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü belediye işçisi Hanife Demirci (63), hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 13.30 sıralarında Mevlana Mahallesi Alparslan Bulvarı'nda meydana geldi. Motokuryecilik yapan S.S.'nin (22) kullandığı 55 ATH 266 plakalı motosiklet, Atakum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü işçisi Hanife Demirci'nin kontrolündeki tescilsiz elektrikli bisiklete çarptı. Kazada, her iki sürücü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesi sonrası özel bir hastaneye kaldırılan Demirci, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülen S.S. ise tedaviye alındı.

Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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