Samsun'da 'Elektrikli Araç Teknolojileri ve Mesleki Eğitim Programı' tanıtıldı

Samsun'da, "Elektrikli Araç Teknolojileri ve Mesleki Eğitim Programı" kapsamında düzenlenen tanıtım programı gerçekleştirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) desteğiyle, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında finanse edilen ve Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü yürütücülüğünde gerçekleştirilecek "Elektrikli Araç Teknolojileri İş Dünyası Buluşması ve Samsun Mesleki Eğitimin Gelişimi" etkinliğinin tanıtımı, Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da yapıldı.

Program, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde kurulan Elektrikli Araç Teknolojileri Eğitim Merkezi'nce hazırlanan tanıtım videosunun izlenmesiyle başladı.

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Semih Sözen, projenin amacı, kapsamı ve uygulama sürecine ilişkin sunum yaptı.

OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle, SOGEP ve Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında Samsun'un gelişim hedeflerine yönelik projeleri desteklediklerini söyledi.

Programlar kapsamında bugüne kadar 19 projeyi hayata geçirdiklerini belirten Dicle, gelecek yıl da Çarşamba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde otomotiv sektörüne yönelik bir boya atölyesi kurarak desteklerini sürdüreceklerini ifade etti.

Samsun'da OKA olarak hedefleri arasında orta-yüksek teknolojili sanayinin gelişiminin desteklenmesi ile mavi ekonomi ve lojistik alanlarının yer aldığını belirten Dicle, şunları kaydetti:

"Otomotiv sektöründe çok hızlı değişim ve dönüşüm yaşanmakta. Özellikle elektrikli araç alanında hızlı dönüşüm var. 2030 yılında her iki araçtan birinin dünya genelinde elektrikli araç olarak satışının yapılacağını biliyoruz. Yaklaşık 6 milyon lira tutarındaki bu proje, bu alanda önümüzdeki dönemde artacak nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılayacak. 220 öğrenci ilk etapta bu sektöre hazır hale getirilecek."

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar da mesleki eğitimin gelişimi konusunda yapılan çalışmaları değerlendirdi.

Programa Samsun Vali Yardımcısı Bilal Bozdemir, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Selahattin Altunsoy, Ticaret İl Müdürü Kürşat Turpçu ile sektör temsilcileri katıldı.