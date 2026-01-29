Haberler

Arkadaşlarını elektrik süpürgesinin demiriyle dövüp, telefonunu gaspeden 2 kadına gözaltı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Atakum ilçesinde, arkadaşları tarafından elektrik süpürgesinin demiriyle darbedilen 17 yaşındaki Y.E.'nin telefonu çalındı. Olayla ilgili iki kadın gözaltına alındı.

SAMSUN'un Atakum ilçesinde eve çağırdıkları arkadaşları Y.E.'yi (17) elektrik süpürgesinin demiriyle darbedip telefonunu çalan E.Y. (25) ve R.M. (25), gözaltına alındı.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında, Körfez Mahallesi'ndeki evde meydana geldi. İddiaya göre, Y.E. eğlenmek için 1,5 ay önce tanıştığı arkadaşı E.Y. ve R.M.'nin evine gitti. Burada bir süre vakit geçiren Y.E. ile E.Y. ve R.M. adlı kadınlar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle E.Y. ile R.M. elektrik süpürgesinin demiri ve yumrukla, Y.E.'yi darbetti. Telefonu da gasbedilen Y.E., evden kovuldu. Y.E., polis merkezine gidip şikayetçi oldu. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, E.Y. ve R.M.'yi yakalayıp gözaltına aldı. Bu arada, E.Y.'nin 4, Y.E.'nin ise 7 suç kaydının olduğu bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
YPG/SDG'liler güvence peşinde! O belge için kuyruğa girdiler

Bu da "eman belgesi" kuyruğu!
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Otobüs durağında skandal görüntü: Karşısındaki kadınlara bakarak...

Otobüs durağında skandal görüntü: Karşısındaki kadınlara bakıp...
3 asır önce nesli tükenmişti! Yeniden anavatanında yetiştiriliyor

3 asır önce nesli tükenmişti! Yeniden anavatanında yetiştiriliyor
Tepki yağıyor! Manchester City–Galatasaray maçında yasadışı bahis reklamı

Tepkiler çığ gibi! Dün gece maçı açan herkes aynı şeyi gördü
Görülmemiş eylem! Evlilik çağındaki gençler kazan kaldırdı

Görülmemiş eylem! Evlilik çağındaki gençler kazan kaldırdı
Otobüs durağında skandal görüntü: Karşısındaki kadınlara bakarak...

Otobüs durağında skandal görüntü: Karşısındaki kadınlara bakıp...
Sinan Engin Galatasaray maçından sonra canlı yayında verdi veriştirdi

Galatasaray maçından sonra canlı yayında verdi veriştirdi
Bu da çakma Sedat Peker! Rollendiği anları da yapılan yorumları da görmeniz lazım

Bu da çakma Sedat Peker! Rollendiği anları ve yorumları görmeniz lazım