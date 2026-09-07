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Samsun'da elektrik akımına kapılan işçi öldü

Samsun'da elektrik akımına kapılan işçi öldü
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Samsun'un Bafra ilçesinde, trafo bakımı yaptığı sırada elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

Samsun'un Bafra ilçesinde, trafo bakımı yaptığı sırada elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

Doğankaya Mahallesi'ndeki Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan bir trafoda bakım çalışması yapan Selçuk Koyu (43), elektrik akımına kapıldı.

Ağır yaralanan Koyu, ambulansla kaldırıldığı Bafra Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cenaze, otopsi işlemleri için Samsun Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: AA
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