Samsun'da ehliyet sınavında usulsüzlük yapan 2 kişi yakalandı

Samsun'da ehliyet sınavında usulsüzlük yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursu e-Sınav Merkezi'nde sınava giren K.Ü'nün (58) hareketlerinden şüphelenerek, sınav sonrası üzerinde arama yaptı.

Aramada, şüphelinin iç çamaşırı ile ayakkabısına gizlenmiş kulaklık, taşınabilir batarya, cep telefonu, taşınabilir Wİ-Fİ cihazı ile düğme şeklinde kamera ele geçirildi.

Ekipler, K.Ü. ile bu kişiye yardım eden Y.O'yu (48) gözaltına aldı.

Şüpheliler hakkında "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.