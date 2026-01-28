Haberler

Samsun'da ehliyet sınavında usulsüzlük yapan 2 kişi yakalandı

Güncelleme:
Samsun'da ehliyet sınavında usulsüzlük yapan 58 yaşındaki K.Ü. ve ona yardımcı olan 48 yaşındaki Y.O. gözaltına alındı. Yapılan aramada, şüphelilerin soru sormak için kullandıkları çeşitli teknolojik cihazlar bulundu. Adli işlem başlatıldı.

Samsun'da ehliyet sınavında usulsüzlük yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursu e-Sınav Merkezi'nde sınava giren K.Ü'nün (58) hareketlerinden şüphelenerek, sınav sonrası üzerinde arama yaptı.

Aramada, şüphelinin iç çamaşırı ile ayakkabısına gizlenmiş kulaklık, taşınabilir batarya, cep telefonu, taşınabilir Wİ-Fİ cihazı ile düğme şeklinde kamera ele geçirildi.

Ekipler, K.Ü. ile bu kişiye yardım eden Y.O'yu (48) gözaltına aldı.

Şüpheliler hakkında "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
Haberler.com
500

