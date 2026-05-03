Haberler

Samsun'da efsaneden yola çıkılarak geyik yaşam alanı oluşturuldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Alaçam ilçesinde belediye tarafından "Geyik Baba" efsanesinden yola çıkılarak geyikler için özel yaşam alanı oluşturuldu.

Samsun'un Alaçam ilçesinde belediye tarafından "Geyik Baba" efsanesinden yola çıkılarak geyikler için özel yaşam alanı oluşturuldu.

Geyikkoşan mevkisinde oluşturulan alanın, geyiklerin doğal yaşamına uygun hazırlandığı belirtildi.

Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, AA muhabirine, ilçede "Geyik Baba" efsanesi olduğunu ve Geyikkoşan isminin de buradan geldiğini aktardı.

Özdemir, "Bu bölge ismini Geyik Baba isimli ermiş bir zattan almaktadır. Rivayetlere göre Geyik Baba, yaban hayatının insan yaşamına karışmadığı dönemlerde burada yaşamış ve evcilleştirdiği geyiklerle tarım yaparak geçimini sağlamıştır. Biz de bu efsaneyi yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla Alaçam Belediyesi olarak bir geyik yaşam alanı oluşturduk." dedi.

Alanı zaman içinde büyütebileceklerini dile getiren Özdemir, "Şu anda iki geyiğimiz bulunuyor, iki tane daha gelecek. Oluşturduğumuz bu alan, tüm hemşehrilerimizin ziyaretine açıktır." açıklamasında bulundu.

Alanı ziyaret eden vatandaşlardan emekli öğretmen Şaban Sezgin ise şunları kaydetti:

"65 yaşındayım. Bu yaşa kadar Geyikkoşan efsanesini duyduk, okuduk ve bununla büyüdük. Alaçam Belediyesinin bu isme yakışır şekilde geyik yaşam alanı oluşturmasından son derece mutluyuz. Özellikle çocukların ilgisi çok büyük. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz."

Kaynak: AA / Samet Atasoy
Kahramanmaraş'taki okul saldırısında ağır yaralanan Almina Ağaoğlu hayatını kaybetti

9 kişinin hayatını kaybettiği okul saldırısında bir acı haber daha
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Define avcıları 'Öksürük Baba Türbesi'ni talan etti

"Öksürük Baba" talan edildi, mahalleli soluğu orada aldı
Nijerya’da festival dehşeti: Kadınları sokaklarda kovalayıp cinsel saldırıda bulundular

Gördükleri kadınları sokaklarda kovalayıp cinsel saldırıda bulundular
Şanlıurfa'da feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var
Osimhen yere düşerken bile tarihe geçti

Herkes onu konuşuyor! Yere düşerken bile tarihe geçti
Define avcıları 'Öksürük Baba Türbesi'ni talan etti

"Öksürük Baba" talan edildi, mahalleli soluğu orada aldı
Avukatlara sosyal medya kısıtlaması! Özel takip merkezi kuruluyor

Bu görüntüler tarih oluyor

Fatih Tekke'den olay iddia: Şampiyon olabilirdik ama bu hakemlerle imkansız

Maç sonunda olay iddia: Şampiyon olurduk ama bu hakemlerle imkansız